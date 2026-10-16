கவர்ச்சி திட்டங்களை நம்பி ஏமாறாதீர்... மக்களுக்கு போலீசார் அறிவுறுத்தல்
கவர்ச்சி திட்டங்களை நம்பி ஏமாறாதீர்... மக்களுக்கு போலீசார் அறிவுறுத்தல்
ADDED : அக் 16, 2026 02:55 AM
சேலம்: சேலம் மாநகர போலீஸ் அலுவலக அறிக்கை:
சேலம் மாநகர பகுதிகளில் நிலம் புரமோட்டார்ஸ், ரியல் எஸ்டேட், ஆன்லைன் டிரேடிங், பிட்காயின், கிரிப்டோகரன்சி, முதலீடு திட்டம், சீட்டு கம்பெனி, ஆன்லைன் முதலீடு, ஆன்லைன் கடன், அங்கீகரிக்கப்படாத சிட்பண்ட் நிறுவனங்கள் என ஆரம்பித்து, பல்வேறு வழிகளில் மக்களை அணுகி, குறுகிய காலத்தில் பணம் இரட்டிப்பாக தரப்படும் என சிலர் கூறுகின்-றனர்.
அப்படி பணம் பெற்று மோசடி செய்யும் சம்பவங்கள் தொடர்-கின்றன. இதுபோன்ற நிறுவனங்கள், நபர்களை நம்பி, முழுமை-யாக விசாரிக்காமல், பணம் செலுத்தக்கூடாது. வங்கி கணக்கு விப-ரங்கள், தனிப்பட்ட ஆவணங்கள் எதையும் வழங்கக்கூடாது.
'அதிக லாபம் உறுதியான வருமானம்; குறுகிய காலத்தில் பணம் இரட்டிப்பு' போன்ற கவர்ச்சி அறிவிப்புகளை நம்பி முத-லீடு செய்வதை மக்கள் தவிர்க்க வேண்டும். முதலீடு செய்யும் முன், சம்பந்தப்பட்டநிறுவனம் மற்றும் சட்டப்பூர்வ செயல்பா-டுகள் குறித்து உரிய முறையில் சரிபார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
சந்தேகத்துக்கு இடமான முறையில், மக்களிடம் இருந்து வசூ-லிக்கும் நபர்கள் அல்லது நிறுவனங்கள் குறித்து தகவல் தெரிய-வந்தால், உடனே சேலம் மாநகர மத்திய குற்றப்பிரிவு உதவி கமி-ஷனர் அலுவலகத்தில் தகவல் தெரிவிக்கலாம்.