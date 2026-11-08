மருத்துவமனை அருகே பட்டாசு வெடிக்காதீர்! தீயணைப்பு துறை அறிவுரை
மருத்துவமனை அருகே பட்டாசு வெடிக்காதீர்! தீயணைப்பு துறை அறிவுரை
ADDED : நவ 07, 2026 03:21 AM
சேலம்; தீபாவளி பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனால் பாதுகாப்பாக பட்டாசு வெடிப்பது தொடர்பாக, தீயணைப்புத்துறை சார்பில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. சேலம் மாவட்டம் முழுதும், குடியிருப்புகள், அரசு அலுவலகங்கள், தொழிற்சாலைகள், மருத்துவமனைகளில் தீத்
தடுப்பு குழு சார்பில், விபத்தில்லா தீபாவளி' குறித்து தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரத்தை, மக்களுக்கு வழங்கி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து தீயணைப்புத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: சிறுவர்கள், தனியே வெடி பொருட்களை வெடிக்கக்கூடாது. பட்டாசு வெடிக்கும்போது தளர்வான ஆடைகளை தவிர்க்க வேண்டும். பட்டாசுகளை, சட்டை, பேன்ட் பாக்கெட்டுகளில் எடுத்துச்செல்லக்கூடாது. வெடிக்காத பட்டாசுகள் அருகில் செல்லக்கூடாது. சிறுவர்கள், பட்டாசு வெடித்த பின், கைகளை சுத்தம் செய்யாமல் உணவு பொருட்களை தொடக்கூடாது. குழந்தைகளை, பட்டாசு வெடிக்கும் இடத்துக்கு செல்ல அனுமதிக்கக்கூடாது.மருத்துவமனை, பள்ளி, வழிபாட்டு தலங்கள், கூட்ட நெரிசல் இடங்களில் பட்டாசு வெடிக்கக்கூடாது. வெடிகளை, பாட்டில் போன்றவற்றில் போட்டு வெடிக்காதீர். சிறுவர்கள், பெரியவர்கள் முன்னிலையில் பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும். வெடிக்கும் இடத்தல் காலணிகளை அணிய வேண்டும். அருகே தண்ணீரை வைக்க வேண்டும்.
மத்தாப்பு போன்ற பட்டாசுகளை, சிறுவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். மத்தாப்பு, தீக்குச்சிகளை, அருகே உள்ள வாளி நீரில் போட வேண்டும். குடிசை கள் இல்லாத திறந்த
வெளியில் பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும். ராக்கெட் பட்டாசுகளை வெடிக்காதீர். தீ விபத்து ஏற்பட்டால் உடனே தண்ணீர் ஊற்றி அணைக்க வேண்டும்.
எண்ணெய் போன்றவற்றை பயன்படுத்தக்கூடாது. அருகே உள்ள மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும். அவரச அழைப்புக்கு, 101, 112 என்ற எண்களில் அழைக்கலாம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
செயல்முறை விளக்கம்
காடையாம்பட்டி தீயணைப்புத்துறை சார்பில், பண்ணப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் நேற்று, மாணவ, மாணவியர் முன்னிலையில் பாதுகாப்பாக பட்டாசு வெடிப்பது குறித்து செயல்முறை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து சிக்கனம்பட்டியில் உள்ள சேலம் மாவட்ட அரசு மாதிரி
பள்ளியில் விழிப்புணர்வு ஒத்திகை செய்து காட்டினர்.