/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/சேலம் – சென்னைக்கு இருமுறை விமான சேவை
ADDED : அக் 27, 2026 07:03 PM
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ஓமலுார்: சேலத்திலிருந்து, சென்னைக்கு இரண்டு முறை விமான சேவை இன்று (அக்.,27) முதல் துவங்கியது.
சேலம் விமான நிலையத்தில், உடான் திட்டத்தில், பெங்களூரு, ஹைதராபாத், கொச்சின் ஆகிய நகரங்களுக்கு இயக்கப்பட்ட விமானங்கள், கடந்த, 24 முதல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இண்டிகோ நிறுவனம் மட்டும் மதியம், 3:25 மணிக்கு சேலம் – சென்னை இடையே விமான சேவையை இயக்கியது. இதன் நேரம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, இன்று சென்னையிலிருந்து புறப்பட்ட இண்டிகோ விமானம் மதியம், 12:10 மணிக்கு சேலத்தில் தரையிறங்கியது. பின், 12:35 மணிக்கு சென்னைக்கு புறப்பட்டது. அங்கு, 1:35 மணிக்கு தரையிறங்கியது. சேலத்திலிருந்து, 40 பேர் பயணம் செய்தனர். இரண்டாவது முறையாக மாலை, 5:10 மணிக்கு வந்த விமானம், 5:35 மணிக்கு சேலத்திலிருந்து சென்னைக்கு புறப்பட்டது.