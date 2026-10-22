வரதட்சணை தொந்தரவு பெண் தீக்குளிக்க முயற்சி

ADDED : அக் 14, 2026 05:16 AM
சேலம்:சேலம், சின்னதிருப்பதியை
சேர்ந்தவர் சாந்தி, 24. இவர் நேற்று கலெக்டர் அலுவலகம் வந்து, அவரது
தலையில் டீசலை ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றார். அங்கு பாதுகாப்பில் இருந்த
போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி, அவர் மீது தண்ணீர் ஊற்றி
சமாதானப்படுத்தினர்.
தொடர்ந்து போலீசாரிடம் சாந்தி கூறியதாவது:
கடந்த
மார்ச்சில், வெள்ளாளப்பட்டியை சேர்ந்த வெங்கடேஷூடன்
திருமணமானது. ஒரே மாதத்தில் அவர் என்னுடன் சரிவர பேசவில்லை.
தொடர்ந்து, 'வீட்டு வேலைகள் தெரியவில்லை. 10 பவுன் நகை கொண்டு வந்தால்
தொடர்ந்து குடும்பம் நடத்தலாம். இல்லையென்றால் நீ வேண்டாம்' என்றார்.
தந்தையிடம் பணம் இல்லை என கூறியதற்கு, வீட்டை விட்டு வெளியேற்றினார்.
இதுகுறித்து சூரமங்கலம் மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்தும்
நடவடிக்கை இல்லை. தந்தைக்கும் பாரமாக இருக்க விருப்பம் இல்லாததால்,
வாழ்வதை விட சாவதே மேல் என நினைத்து தற்கொலைக்கு முயன்றேன். போலீசார்
விசாரித்து, கணவருடன் சேர்ந்து வாழ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தொடர்ந்து டவுன் போலீசார், ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்துச்சென்று விசாரிக்கின்றனர்.