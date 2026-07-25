/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 38 டன் கருங்கல் பறிமுதல் தப்பிய டிரைவருக்கு வலை
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:20 AM
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சேலம்; சேலம் கனிம வள உதவி இயக்குனர் ஈஸ்வரன், பறக்கும் படை உதவி இயக்குனர் இளங்கோவன் ஆகியோர் குரங்குச்சாவடியில் நேற்று வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது வந்த டாரஸ் லாரியை நிறுத்தும்படி, 'சைகை' காட்டினர். அதன் டிரைவர், சற்று முன்-னதாக நிறுத்தி, இறங்கி தப்பி ஓடிவிட்டார். லாரியில் சோதனை செய்ததில், 38 டன் கருங்-கற்கள் இருந்தன. அதற்கான ஆவணங்கள் லாரியில் இல்லை. லாரியுடன் கற்களை பறி-முதல் செய்து, சூரமங்கலம் போலீசில் ஒப்ப-டைத்தனர். போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, டிரைவர், லாரி உரிமையாளரை தேடுகின்றனர்.