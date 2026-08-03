/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ லாரியில் மயக்கம் டிரைவர் சாவு
ADDED : ஆக 03, 2026 01:27 AM
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சேலம்: நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலத்தை சேர்ந்தவர் ரவி, 48. லாரி டிரைவரான இவர், கடந்த வாரம் குஜராத்தில் சீரக லோடு ஏற்றிக்-கொண்டு நேற்று முன்தினம் மாலை, சேலம், செவ்வாய்ப்-பேட்டை வந்தார்.
அங்குள்ள குடோனில் லாரியை நிறுத்தி, தொழிலாளிகளிடம் சீர-கத்தை இறக்கும்படி கூறிவிட்டு, டிரைவர் சீட்டில் அமர்ந்தி-ருந்தார். திடீரென ரவி மயங்கி விழுந்தார். தொழிலாளிகள், அவரை மீட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். வழியில் அவர் உயிரிழந்தார். உடலை கைப்பற்றி, செவ்வாய்ப்-பேட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.