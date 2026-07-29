தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 3 வாகனங்கள் மோதல் டிரைவர் பலி; 20 பேர் காயம்

3 வாகனங்கள் மோதல் டிரைவர் பலி; 20 பேர் காயம்

3 வாகனங்கள் மோதல் டிரைவர் பலி; 20 பேர் காயம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:11 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:11 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மேட்டூர்: மேட்டூரில் இருந்து, 51 பயணிகளுடன் அரசு பஸ், நேற்று இரவு, 10:00 மணிக்கு கரூர் புறப்பட்டது. மேச்சேரி அருகே, 1 கி.மீ.,ல் தனியார் வங்கி அருகே வந்தபோது, சரக்கு வேன் முந்த முயன்-றது. அப்போது தர்மபுரியில் இருந்து மேட்டூர் நோக்கி வந்த லாரியுடன் சரக்கு வேன் நேருக்கு நேராக மோதியது.

இதில், இரு வாகனங்களின் முன்புறமும் நொறுங்கி, அதன் டிரைவர்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கிக்கொண்டனர். மேச்சேரி போலீசார், தீய-ணைப்பு துறையினர் சேர்ந்து, இரு டிரைவர்க-ளையும் மீட்டு, மேட்டூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். அதேநேரம் லாரி உரசியதில் பஸ்சின் வலதுபுறம் அமர்ந்திருந்த, 20 பயணியர் காயம் அடைந்தனர். அவர்களும் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். இதுகுறித்து மேச்சேரி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர். இந்நிலையில் லாரி டிரைவர், மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us