/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:46 AM
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ஓமலுார்:சேலம்
பெரியார் பல்கலையின் இளைஞர் செஞ்சிலுவை சங்கம், போதைப்பொருள் ஒழிப்பு
மன்றம், சேலம் உயிர்மெய் அறக்கட்டளை ஆகியவை இணைந்து, 'மது, புகையிலை,
போதைப்பொருளை ஒழிப்போம்' எனும் கருப்பொருளை மையமாக வைத்து,
விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தினர்.
பல்கலையில், பதிவாளர் ராஜ்
கொடி அசைத்து தொடங்கி வைத்தார். அங்கிருந்து பேராசிரியர்கள், மாணவ,
மாணவியர், விழிப்புணர்வு பதாகைகளை ஏந்தி, போதைப்பொருள் இல்லாத
சமுதாயத்தை உருவாக்க கோஷம் எழுப்பியபடி, கருப்பூர் சங்கச்சாவடி
வரை சென்றனர். மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர் இளங்கோவன், சங்க திட்ட
அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.
ஒப்பந்த தொழிலாளர்களை