/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/போதை மாத்திரை விற்றவர் கைது
ADDED : அக் 20, 2026 02:24 AM
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சேலம்; சேலம் கன்னங்குறிச்சி போலீசார், நேற்று எழில்நகர் 2வது தெருவில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்ட போது, அங்கு சந்தேகத்துக்கிடமாக நின்று கொண்டிருந்த வாலிபரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினர்.
அதில், சேலம் கிச்சிபாளையம், ஓந்தப்பள்ளி காடு பகுதியை சேர்ந்த அருணாசலம், 22, என்பதும், அவர் வலி நிவாரணி மாத்திரையை போதைக்காக பயன்படுத்தியதோடு, மற்றவர்களுக்கு விற்பனை செய்ததும் தெரியவந்தது. அவரை கைது செய்த போலீசார், அவரிடமிருந்த 50 மாத்திரைகளையும் பறிமுதல் செய்தனர்.