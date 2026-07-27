/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:53 AM
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தாரமங்கலம்:'வீ த லீடர்ஸ்' இயக்கம் சார்பில், தாரமங்கலத்தில் போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நேற்று நடந்தது.
முன்னதாக காந்தி சிலை முன், போதையால் ஏற்படும் தீமைகளை கூறி, விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி எடுத்தனர். தொடர்ந்து விழிப்பு-ணர்வு பதாகைகளை ஏந்தி, பஸ் ஸ்டாண்ட், தேர்நிலையம் உள்-ளிட்ட வீதிகளில் சென்றனர். மேலும் மக்கள் கூடும் இடங்களில் விழிப்புணர்வு செய்து, காந்தி சிலை அருகே நிறைவு செய்தனர். சந்திரசேகரன், அறிவழகன், பெரியசாமி உள்பட பலர் பங்கேற்-றனர்.