ADDED : நவ 04, 2026 06:28 AM
சேலம்:கன்னங்குறிச்சியில்,
'போதை இல்லா தமிழகம்' விழிப்புணர்வு பேரணி நேற்று நடந்தது. சேலம்
மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் பாபு தலைமை வகித்தார். அதில் போதை பொருட்களால்
ஏற்படும் சமூக சீர்கேடு, சமுதாய பாதிப்பு குறித்து, மக்களுக்கு,
தனியார் கல்லுாரி மாணவ, மாணவியர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
தொடர்ந்து
சிவதாபுரம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் போதைப்பொருள் தடுப்பு
விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதில் போதை பொருளை
பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் தீமை குறித்து மாணவ, மாணவியரிடம்
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது. அதேபோல்
மாநகர் முழுதும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது. துணை கமிஷனர்
பாஸ்கரன், உதவி கமிஷனர் முரளி
உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
ஓமலுார்
போலீசார் சார்பில், அங்குள்ள அரசு உதவி பெறும் வி.சி., பள்ளியில் பேரணி
நடந்தது. இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகம் தொடங்கி வைத்தார். விழிப்புணர்வு
வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தியபடி, மாணவர்கள் சென்றனர்.
கடைவீதி வழியே சென்ற பேரணி, டவுன் பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் நிறைவு
பெற்றது.
ஏற்காடு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அமிர்தலிங்கம் தலைமையில்
போலீசார், அப்பகுதி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்த கார், ஆட்டோ டிரைவர்கள்,
மக்களிடம், போதை பொருட்களால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து எடுத்து
கூறினர். அதேபோல் ஒண்டிக்கடை ரவுண்டானா, ஏற்காடு அரசு
மேல்நிலைப்பள்ளியில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தினர்.