/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 'போதை' டிரைவரின் ஓட்டுனர் உரிமம் ரத்து
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:09 AM
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ஓமலுார்:ஓமலுார்
போக்குவரத்து போலீசார், அதே பகுதியில் உள்ள மேம்பாலம் அருகே நேற்று
காலை வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது தர்மபுரியில் இருந்து
வேகமாக வந்த லாரியை நிறுத்தி டிரைவரிடம் சோதனை செய்தபோது, அவர்,
'போதை'யில் இருந்ததும், தர்மபுரி மாவட்டம் கம்பைநல்லுாரை சேர்ந்த
ஈஸ்வரன், 30, என்பதும் தெரிந்தது. அவரை, ஓமலுார் நீதிமன்றத்தில்
ஆஜர்படுத்தி, 10,000 ரூபாய் அபராதம் வசூலித்தனர். பின் அவரது
ஓட்டுனர் உரிமத்தை ரத்து செய்தனர்.