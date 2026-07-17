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காவிரி கலை அறிவியல் கல்லுாரியில் கல்வி வளர்ச்சி நாள் கொண்டாட்டம்
காவிரி கலை அறிவியல் கல்லுாரியில் கல்வி வளர்ச்சி நாள் கொண்டாட்டம்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:21 AM
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மேச்சேரி: முன்னாள் முதல்வர் காமராஜர் பிறந்த நாளை ஒட்டி, மேச்சேரி தி காவிரி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி, முத்தமிழ் மன்-றத்தில் கல்வி வளர்ச்சி நாள் விழா நேற்று முன்தினம் கொண்டா-டப்பட்டது.
முதல்வர் செல்வக்குமார் தலைமை வகித்து, காமராஜரின் துணிவு, அவரது திட்டங்கள், கல்வி சிந்தனைகளை எடுத்துக்கூ-றினார். தொடர்ந்து சிறப்பு விருந்தினரான, பட்டிமன்ற பேச்-சாளர், அகில இந்திய வானொலி நிலைய அறிவிப்பாளர், தர்மபுரி அதியமான், 'கல்வியும் புரட்சியும்' தலைப்பில் பெண் கல்வியின் அவசியம், கதைகளின் மூலம் காமராஜரின் புரட்சி பற்றி எடுத்-துக்கூறினார். தமிழ்த்துறை தலைவர் கவிதா, உதவி பேராசிரி-யர்கள் அனிதா, கவிதா, நாகராஜ், தி காவிரி கல்வி நிறுவனங்-களின் அனைத்து துறைத்தலைவர்கள், உதவி பேராசிரியர்கள் பங்-கேற்றனர்.