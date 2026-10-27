சேலம் மாவட்டத்தில் ரூ.78 கோடி கல்விக்கடன் வழங்கல்: கலெக்டர்
சேலம் மாவட்டத்தில் ரூ.78 கோடி கல்விக்கடன் வழங்கல்: கலெக்டர்
UPDATED : அக் 27, 2026 08:52 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:59 PM
சேலம்: சேலம் மாவட்டத்தில் நடப்பு கல்வியாண்டில், 78 கோடிக்கு கல்விக்கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சேலம் மாவட்ட மாணவ, மாணவியருக்கான கல்விக்கடன் முகாம், மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில், இன்று (அக்.,27) அம்மாபேட்டை தனியார் கல்லுாரியில் நடந்தது. இதில், கலெக்டர் இளம்பகவத் பேசியதாவது:
சேலம் மாவட்டத்தில் 2025-26ல், 6,600 மாணவ, மாணவியருக்கு, ரூ.128 கோடி கல்விக்கடன் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 6,347 மாணவ, மாணவிருக்கு, ரூ.111 கோடி கல்விக்கடன் வழங்கப்பட்டது.
நடப்பு 2026-27ம் கல்வியாண்டில், 7,592 மாணவ, மாணவியருக்கு, ரூ.130 கோடி கல்விக்கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. செப்., 30 வரை, 4,350 மாணவ, மாணவியருக்கு ரூ.78 கோடி கல்விக்கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது, 60 சதவீதமாகும். மீதமுள்ளள இலக்கை எட்டும் வகையில், கல்விக்கடன் முகாம் நடத்தப்பட உள்ளன.
சேலம் மாவட்டத்தில், மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் உயர்கல்வி வழிகாட்டி ஆசிரியர் மூலம், ஒவ்வொரு மாணவரும், உயர் கல்வியில் சேர்வதற்கான ஆலோசனை வழங்கி, பெற்றோரிடம் கலந்து பேசி, உயர்கல்வியை உறுதி செய்யும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
சேலம் மாவட்டத்தில் கடந்த கல்வியாண்டில் பிளஸ் 2 தேர்வில், 35 ஆயிரம் மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றனர். அதில். 97.28 சதவீதம் பேர் உயர்கல்வியில் சேர்ந்துள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
முகாமில் மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளர் செந்தில்குமார், கல்லுாரி முதல்வர் சுந்தரராஜ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.