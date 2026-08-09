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மாற்றுத்திறன் துறை சார்பில் கல்வி உதவித்தொகை

மாற்றுத்திறன் துறை சார்பில் கல்வி உதவித்தொகை

ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 AM

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சேலம்:சேலம் கலெக்டர் இளம்பகவத் அறிக்கை:

மாற்றுத்திறனாளி நலத்துறை சார்பில் அரசு, அதன் அங்கீகாரம் பெற்ற கல்வி நிறுவனங்களில் படிக்கும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவ, மாணவியருக்கு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. அதன்படி, 1 முதல், 5ம் வகுப்பு வரை படிப்போருக்கு, 2,000 ரூபாய்; 6 முதல், 8வது வரை, 6,000; 9 முதல் பிளஸ் 2 வரை, ஐ.டி.ஐ., டிப்ளமோ கற்போருக்கு, 8,000; இளங்கலை படிப்புக்கு, 12,000; முதுகலை, பி.இ., எம்.பி.பி.எஸ்.,க்கு, 14,000 ரூபாய் வரை உதவித்தொகை வழங்கப்படுகின்றன. சேலம் மாவட்டத்தில், 2026 - 27ல் இத்திட்டத்தில் பயன் பெற, அருகே உள்ள இ - சேவை மையங்களில், https://www.tnesevai.in.gov.in/citizen/Registration.aspx என்ற இணைய முகவரியில், அக்., 31க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். கூடுதல் தகவலுக்கு, சேலம் கலெக்டர் அலுவலக அறை எண்: 11ல் உள்ள, மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளி நல

அலுவலகத்தை அணுகலாம்.

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