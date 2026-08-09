/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/அரசு பள்ளிகளில் முட்டை வழங்கப்படவில்லை
ADDED : ஆக 09, 2026 04:47 AM
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ஆத்துார்:ஆத்துார்
ஒன்றியத்தில், அரசு தொடக்க, நடுநிலைப்பள்ளிகள் - 87 உள்ளன.
அவற்றில் வேளை நாட்களில் தினமும், 7,400 முட்டைகள்
வழங்கப்படுகின்றன.
கடந்த, 3ல் ஆடிப்பெருக்கால் உள்ளூர் விடுமுறை
விடப்பட்டது. அதற்கு பதில் நேற்று, அரசு பள்ளிகள் செயல்பட்டன. ஆனால்
ஆத்துார் ஒன்றிய பள்ளிகளில் மட்டும் மாணவ, மாணவியருக்கு முட்டைகள்
வழங்கப்படவில்லை.இதுகுறித்து, பி.டி.ஓ., அருள்பாரதி
கூறுகையில், ''ஒன்றியத்தில், 14 பள்ளிகளில் மட்டும் முட்டை
இருந்ததால், அனைத்து பள்ளிகளிலும் வழங்கவில்லை. வரும், 22ல், வேளை
நாளின்போது, 3ல் வழங்க வேண்டிய முட்டை, மாணவர்களுக்கு வழங்க
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.