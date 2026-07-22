ரூ.40 லட்சம் மதிப்பு சொத்து மீட்டுத்தர மூத்த தம்பதி கோரிக்கை
ரூ.40 லட்சம் மதிப்பு சொத்து மீட்டுத்தர மூத்த தம்பதி கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:24 AM
சேலம்:சேலம்,
அமானி கொண்டலாம்பட்டி அடுத்த, பி.நாட்டாமங்கலம், அரசமரத்து
கரட்டூரை சேர்ந்த ஆறுமுகம், 80, முத்தாயி, 75, ஆகியோர், நேற்று
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
இதுகுறித்து முத்தாயி கூறியதாவது:
எங்களுக்கு
தார்சு கட்டடம் உள்பட, 2 வீடுகள் உள்ளன. 1,635 சதுரடி கொண்டது.
கணவர் ஆறுமுகம், காவலாளி வேலை செய்கிறார். அவரது வருமானத்தில்
குடும்பம் நடத்துகிறோம். வயதான காலத்தில் எங்களை
கவனித்துக்கொள்வார் என நம்பி, இரு வீடுகளையும், மகள் வழி பேத்தி
சவுந்தர்யா, 26, பெயருக்கு, 2024 ஜூலை, 2ல் தான செட்டில்மெண்ட் செய்து
கொடுத்துவிட்டோம். பின் அவர், எங்களை சரிவர கவனிப்பது கிடையாது.
மருத்துவ செலவுக்கும் பணம் கொடுப்பதில்லை.
இந்நிலையில்
கொண்டலாம்பட்டி போலீசார் என, சிலரை அழைத்து வந்து, இனி, 2
வீடுகளுக்கும் வரக்கூடாது. சொந்தம் கொண்டாட கூடாது என
மிரட்டுகின்றனர். தற்போது அதன் மதிப்பு, 40 லட்சம் ரூபாய். அதனால்
வீரபாண்டி சார் - பதிவாளர் அலுவலகத்தில் சவுந்தர்யா பெயரில் பதிவு
செய்த தானசெட்டில்மென்ட்டை ரத்து செய்து, அவரிடமிருந்து வீட்டை
மீட்டுத்தர உதவ வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.