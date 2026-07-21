தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/﻿ சேலத்தில் நகைக்காக முதிய தம்பதி கொலை?

﻿ சேலத்தில் நகைக்காக முதிய தம்பதி கொலை?

﻿ சேலத்தில் நகைக்காக முதிய தம்பதி கொலை?

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:52 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:52 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஓமலுார்: சேலம் மாவட்டம், காடையாம்பட்டி தாலுகா குண்டுக்கல் கிராமத்தில் ராமப்பக்கொட்டாயைச் சேர்ந்தவர் ஜெயராமன், 85; முடி திருத்தும் தொழிலாளி. இவரது மனைவி அமராவதி, 70; இருவரும் சாலையோரத்தில் கூரை வீட்டில் வசித்தனர். இவர்களுக்கு இரு மகன்கள், இரு மகள்கள். அனைவருக்கும் திருமணமாகி காருவள்ளியில் வசிக்கின்றனர்.

இந்நிலையில் நேற்றிரவு, 8:00 மணியளவில் தம்பதி வீட்டில் இருந்தனர். அப்போது, அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் வீட்டுக்குள் புகுந்து இருவரையும் கட்டையால் சரமாரியாக தாக்கி கொலை செய்தனர். அமராவதி போட்டிருந்த மூக்குத்தி, தோடு திருட்டு போயிருந்தது.

அக்கம்பக்கத்தினர் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். உடல்களையும் மீட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர். சம்பவ இடத்தில் சேலம் சரக டி.ஐ.ஜி., சந்தோஷ் ஹடிமணி, எஸ்.பி., குத்தாலிங்கம் ஆய்வு செய்தனர்.

மோப்ப நாய் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு ஆய்வு நடந்தது. நகைக்காக கொலை நடந்ததா அல்லது வேறு காரணமா என, விசாரணை நடக்கிறது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us