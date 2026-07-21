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நகைக்காக முதிய தம்பதி படுகொலை

நகைக்காக முதிய தம்பதி படுகொலை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:00 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:00 AM

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ஓமலுார்; சேலம் அருகே நகைக்காக முதிய தம்பதியரை கொலை செய்தது, அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்-ளது.

சேலம் மாவட்டம், காடையாம்பட்டி தாலுகா குண்டுக்கல் கிராமத்தில் ராமப்பக்கொட்டாயை சேர்ந்தவர் ஜெயராமன், 85; முடி திருத்தும் தொழிலாளி. இவரது மனைவி அமராவதி, 70; இருவரும் சாலையோரத்தில் கூரை வீட்டில் வசித்தனர். இவர்களுக்கு இரு மகன்கள், இரு மகள்கள். அனைவருக்கும் திருமணமாகி காரு-வள்ளியில் வசித்து வருகின்றனர்.இந்நிலையில் நேற்றிரவு, 8:00 மணியளவில் தம்-பதியர் வீட்டில் இருந்தனர். அப்போது, அடை-யாளம் தெரியாத நபர்கள் வீட்டுக்குள் புகுந்து, இருவரையும் கட்டையால் கடுமையாக தாக்கி கொலை செய்துள்ளனர். ஜெயராமன் கட்டி-லிலும், அமராவதி வாசற்படி அருகிலும் ரத்த வெள்ளத்தில் பிணமாக கிடந்தனர். அமராவதி போட்டிருந்த மூக்குத்தி, தோடு திருட்டு போயி-ருந்தது தெரியவந்தது.

அந்த வழியே சென்ற மக்கள், இருவரும் இறந்து கிடப்பதை பார்த்து, தீவட்டிப்பட்டி போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அங்கு சென்ற போலீசார் இருவரது உடல்களையும் மீட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். சம்பவ இடத்தில் சேலம் சரக டி.ஐ.ஜி., சந்தோஷ் ஹடி-மணி, எஸ்.பி.,குத்தாலிங்கம் ஆய்வு செய்தனர். மேப்ப நாய் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்கள் வரவ-ழைக்கப்பட்டு ஆய்வு நடந்தது. நகைக்காக கொலை நடந்ததா அல்லது வேறு

காரணமா? என்று, போலீசார் விசாரணை மேற்-கொண்டுள்ளனர்.

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