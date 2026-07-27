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மொபட் மீது பைக் மோதி முதியவர் உயிரிழப்பு

மொபட் மீது பைக் மோதி முதியவர் உயிரிழப்பு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:00 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:00 AM

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சேலம்: சேலம், பனங்காட்டை சேர்ந்தவர் சேட்டு, 49. இவரது நண்பர் பெருமாள், 60. இவர்கள், 'அக்சஸ்' மொபட்டில் நேற்று, அஸ்தம்-பட்டியில் இருந்து, 5 ரோடு நோக்கி வந்துகொண்டிருந்தனர்.

சேட்டு, ஹெல்மெட் அணியாமல் ஓட்டினார். மாலை, 5:00 மணிக்கு, ராமகிருஷ்ணா சாலை அருகே வந்தபோது, அஸ்தம்-பட்டி, எம்.டி.எஸ்., நகரை சேர்ந்த, பிரணவ் ஆதித்யா, 19, ஓட்டி வந்த, 'யமஹா' பைக், மொபட் மீது மோதியது. இதில் மொபட்டில் அமர்ந்திருந்த பெருமாள் தடுமாறி விழுந்ததில், பலத்த காயம் ஏற்பட்டு சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தார். காயம் அடைந்த சேட்டு, சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்-பட்டார். அஸ்தம்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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