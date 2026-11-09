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மொபட்டில் இருந்து விழுந்த முதியவர் பலி

மொபட்டில் இருந்து விழுந்த முதியவர் பலி

UPDATED : நவ 08, 2026 05:46 AM

ADDED : நவ 08, 2026 03:12 AM

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UPDATED : நவ 08, 2026 05:46 AM ADDED : நவ 08, 2026 03:12 AM

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தாரமங்கலம்: தாரமங்கலம் அருகே பாப்பம்பாடி மேட்டுபாளையத்தை சேர்ந்தவர்

சந்திரசேகர், 74. இவர் தன் ஆக்டிவா மொபட்டில் எட்டிக்குட்டைமேடு பகுதியில் உள்ள கடைக்கு சென்றார்.

பின் அங்கிருந்து வீட்டிற்கு செக்குமேடு பகுதி வழியாக வந்தபோது பைக்கில் இருந்து நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தார்; தலையில் அடிபட்டது. அவரை, மக்கள் மீட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் இரவு இறந்தார். சந்திரசேகர் மகன் சேகர் புகார்படி, தாரமங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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