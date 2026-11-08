/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ விபத்தில் முதியவர் பலி கார் டிரைவருக்கு வலை
ADDED : நவ 07, 2026 03:14 AM
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ஓமலுார்; ஓமலுார், எம்.செட்டிப்பட்டியை சேர்ந்தவர் அல்லிமுத்து, 72. இவரது மனைவி அமிர்தம், 64. இவர்களுக்கு திருமணமான மகள் உள்ளார். நேற்று முன்தினம் மாலை, 6:40 மணிக்கு அல்லிமுத்து பால் வாங்க, பெருமாள் கோவில் மேடு மாட்டு சந்தை பகுதியில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது அவரது பின்புறம், அடையாளம் தெரியாத கருப்பு நிற கார் மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றது. இதில்படுகாயம் அடைந்த அல்லிமுத்துவை, மக்கள் மீட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். அங்கு அல்லிமுத்து உயிரிழந்தார். தொளசம்பட்டி போலீசார், கார், அதன் டிரைவரை தேடுகின்றனர்.