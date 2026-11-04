/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/சிறுமிக்கு தொல்லை முதியவருக்கு சிறை
ADDED : நவ 03, 2026 06:26 AM
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சேலம்: சேலத்தில், சிறுமிக்கு தொல்லை கொடுத்த முதியவருக்கு, 5 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சேலம், அம்மாபேட்டை பகுதியை சேர்ந்தவர் குமார், 63, இவர் கடந்த 2023 ஜூன் 5ல், 8 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக, போக்சோ சட்டத்தில், அம்மாபேட்டை அனைத்து மகளிர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.இவ்வழக்கு சேலம் போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. நேற்று வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பில் குமாருக்கு, 5 ஆண்டு சிறை, ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்து, நீதிபதி மீனாட்சி தீர்ப்பளித்தார்.