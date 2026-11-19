/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/விபத்தில் முதியவர் பலி
ADDED : நவ 18, 2026 06:30 AM
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மல்லசமுத்திரம்:எலச்சிப்பாளையம்
அருகே, கொன்னையார் பகுதியை சேர்ந்தவர் குப்பண்ணன் மகன் பரசுராமன்,
75; இவர், நேற்று, கொன்னையார் பஸ் ஸ்டாப் அருகே உள்ள கடைக்கு சென்று,
வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கினார்.
தொடர்ந்து, 'எக்ஸல்
சூப்பர்' மொபட்டில், 'ஹெல்மட்' அணியாமல் வீடு
திரும்பிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது, நிலை தடுமாறி சாலையில் கீழே
விழுந்தார். இதில் அவருக்கு தலையில் பலத்த அடிப்பட்டது. அக்கம்
பக்கத்தினர் அவரை மீட்டு, நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி
வைத்தனர். அங்கு அவர் உயிரிழந்தார். எலச்சிபாளையம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.