ADDED : நவ 20, 2026 01:08 AM
சேலம்: சேலம், சின்னதிருப்பதி அய்யனார் கோவில் காடை சேர்ந்தவர் நாராயணன், 82. இவரது மனைவி ஜலேந்திரபாய். இவர்களது மகன் ராஜேஷ், 49. வீட்டில் வெள்ளி பட்டறை வைத்துள்ளார்.
நாராயணனுக்கு குடல் இறக்கம், நுரையீரல் பாதிப்பு இருந்ததால், மருந்து, மாத்திரை சாப்பிட்டு வந்தார். அவருக்கு சில நாட்களாக வயிற்று வலி அதிகளவில் இருந்தது.இதில் வேதனை அடைந்த நாராயணன், நேற்று அதிகாலை, 5:30 மணிக்கு வெள்ளி பட்டறையில் இருந்த டீசல் கேனை எடுத்துக்கொண்டு, அருகே உள்ள, 'ெஷட்'டுக்கு சென்றார்.
அங்கு நாற்காலியில் அமர்ந்து, அவரது உடலில் டீசலை ஊற்றி தீ வைத்துக்கொண்டார். 5:45 மணிக்கு, புகை வருவதை கண்ட ராஜேஷ் உள்ளிட்ட அக்கம் பக்கத்தினர் வந்து, தண்ணீர் ஊற்றி தீயை அணைத்தனர். ஆனால் உடல் முழுதும் கருகி, நாராயணன் உயிரிழந்தார்.
அங்கிருந்த கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டது உறுதியானது. கன்னங்குறிச்சி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.