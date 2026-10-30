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கிணற்றில் தவறி விழுந்த மூதாட்டி பலி

கிணற்றில் தவறி விழுந்த மூதாட்டி பலி

ADDED : அக் 29, 2026 04:05 AM

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ADDED : அக் 29, 2026 04:05 AM

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தாரமங்கலம்: தாரமங்கலம், பழக்காரனுாரை சேர்ந்தவர் நல்லதம்பி, 60. தாரமங்கலம் போக்குவரத்து கிளை பணிமனையில் கண்டக்டராக உள்ளார்.

இவரது மனைவி செல்வி, 50. நேற்று அதிகாலை, நல்லதம்பி பணிக்கு சென்ற நிலையில், அவரது மகன் சுதாகரன், தாயை காணவில்லை என தேடியபோது, அருகே உள்ள விவசாய கிணற்றில் இறந்து கிடந்தது தெரிந்தது. இதை அறிந்து வந்த நல்லதம்பி, தாரமங்கலம் போலீசில் புகார் அளித்தார். அதில், 'மனைவி கால் தவறி கிணற்றில் விழுந்து இறந்து விட்டார்' என கூறியிருந்தார்

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