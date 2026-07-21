மழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் ஓடிய கழிவுநீர் வீட்டின் மேற்கூரை விழுந்து தப்பிய மூதாட்டி
மழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் ஓடிய கழிவுநீர் வீட்டின் மேற்கூரை விழுந்து தப்பிய மூதாட்டி
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:57 AM
சேலம்; தமிழகத்தில், நடப்பாண்டு சூப்பர் எல்நினோ தாக்-கத்தால், தென்மேற்கு பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவில் பெய்யவில்லை. மாறாக, வானிலை வறண்டு, காற்றின் ஈரப்பதமும் குறைந்து, கோடைகாலம் போல, வெயில் அதிகம் காணப்-பட்டது.
இந்நிலையில், சேலத்தில் நேற்று முன்தினம் மாலை, வானத்தில் கருமேகங்கள் திரண்டு, லேசாக பெய்ய தொடங்கிய மழை, பின் கன-மழை என, விட்டுவிட்டு பெய்தது. அதனால், சேலத்தின் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடின.மழை நீருடன், சாக்கடை கழிவும் கலந்து, குடியி-ருப்பு பகுதிகளை சூழ்ந்து கொண்டது. இரவு வீசிய குளிர்காற்றால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர். அதிகபட்சமாக சங்ககிரியில், 47 மி.மீ., மழை பதி-வாகி உள்ளது. அடுத்து சேலத்தில், 31, டேனிஷ்-பேட்டை, புழுதிக்குட்டையில் தலா. 3, ஏற்-காட்டில், 2.8 மி.மீ., மழை பெய்தது. சேலம் கிச்-சிப்பாளையம் பிரதான சாலை, கருவாட்டுபாலம் அருகில் உள்ள ஓடையில், மழைநீர் கரைபுரண்டு ஓடியது.
இந்நிலையில், சேலம் அம்மாபேட்டை, பண்டரி-நாதர் தெருவை சேர்ந்த குணசேகரன் மகன் தர-ணீஸ்வரன், 17. முதலாண்டு கல்லுாரி மாணவ-ரான இவர், எலக்ட்ரிக் பைக்கில் கருவாட்டு பாலத்தில் சென்றபோது, மழைநீரில் இழுத்து செல்லப்பட்டு, அங்குள்ள ஓடையில் பைக்குடன் விழுந்துள்ளார். அவ்வழியாக சென்றவர்கள் மாணவனை மீட்டு, சேலம் அரசு மருத்துவம-னையில் சேர்த்தனர்.
சேலம் அன்னதானப்பட்டி, 47 வது வார்டு, ராம-லிங்க சுவாமி கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் மூதாட்டி சின்னபொண்ணு, 85. மழை காரணமாக, அவரது வீட்டுச்சுவர் நனைந்து, நன்கு ஈரம் கோர்த்து கொண்டது. இந்நிலையில், சீமை ஓடு-களால் வேயப்பட்ட அவரது வீட்டின் மேற்கூரை, நேற்று காலை, 6:30 மணியளவில் விழுந்து சேத-மானது. இதில் மூதாட்டி, அதிர்ஷ்டவசமாக காய-மின்றி தப்பினார். தொடர்ந்து, மாலையில் சேலத்தில் லேசாக மழை பெய்தது.