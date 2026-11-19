மின் மோட்டார் பொருத்தினால் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்: கமிஷனர்
மின் மோட்டார் பொருத்தினால் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்: கமிஷனர்
ADDED : நவ 18, 2026 05:57 AM
சேலம்:சேலம்
மாநகராட்சி பகுதியில், குடிநீர் குழாயில் சட்ட விரோதமாக மின்
மோட்டார் பொருத்தி தண்ணீர் உறிஞ்சினால், மோட்டார் பறிமுதல்
செய்யப்படுவதோடு, குடிநீர் இணைப்பு நிரந்தரமாக துண்டிக்கப்படும்
என, மாநகராட்சி கமிஷனர் லலித் ஆதித்ய நீலம் எச்சரிக்கை
விடுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்
கூறியிருப்பதாவது:
சேலம் மாநகராட்சியில், 4 மண்டலங்களில் உள்ள,
60 வார்டுகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு தனிக்குடிநீர் மற்றும்
நங்கவள்ளி குடிநீர் திட்டங்கள் மூலம் தண்ணீர் வினியோகம்
செய்யப்படுகிறது. மேட்டூர் தொட்டில்பட்டி சுத்திகரிப்பு நிலையம்
மூலம், 147 எம்.எல்.டி., நங்கவள்ளி சுத்திகரிப்பு நிலையம் மூலம், 11
எம்.எல்.டி., என தினமும் மொத்தம், 158 எம்.எல்.டி., தண்ணீர் மாநகர்
முழுவதும் வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் தனி நபருக்கு நாளொன்றுக்கு,
135 லிட்டர் வீதம் குடிநீர் கிடைக்கிறது.
இந்நிலையில், வணிக
நிறுவனங்கள் மற்றும் குடியிருப்புகளில் சிலர், குடிநீர் குழாயுடன்
சட்டவிரோதமாக மின் மோட்டாரை பொருத்தி தண்ணீரை உறிஞ்சுகின்றனர்.
இதனால் அப்பகுதி மக்களுக்கு போதுமான குடிநீர் வழங்குவதில் தடை
ஏற்படுகிறது. எனவே, சீரான குடிநீர் வழங்குவதை உறுதி செய்யும்
வகையில், குடிநீர் குழாயில் மின் மோட்டார் இணைத்து தண்ணீர் உறிஞ்சுவது
கண்டுபிடிக்க ஆய்வு நடத்தப்படுகின்றன. அதில் விதிமீறல்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், மோட்டார் பறிமுதல் செய்யப்படுவதோடு
அபராதம் விதிக்கப்படும். மேலும், சம்பந்தப்பட்ட குடிநீர் இணைப்பு
நிரந்தரமாக துண்டிக்கப்படும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.