/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:59 AM
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சேலம்; தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான வட்டம், சேலம் தெற்கு கோட்டம் சார்பில், மாதந்தோறும் மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகி-றது.
அதன்படி நாளை (22ம் தேதி) காலை 11:00 மணி முதல் 1:00 மணி வரை செயற்பொறியாளர் அன்பரசன் தலைமையில், சேலம் சங்க கிரி மெயின் ரோடு, ஸ்டேட் பேங்க் எதிரில் உள்ள அன்னதானப்பட்டியில் மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம் நடக்கிறது. தெற்கு கோட்டத்திற்கு உட்-பட்ட மின் நுகர்வோர்கள், தங்களது குறைகளை நேரில் தெரிவித்து பயன்பெறலாம் என, செய்தி குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.