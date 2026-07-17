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மின் கழக ஒப்பந்த ஊழியர்கள் பணி நிரந்தரம் கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
மின் கழக ஒப்பந்த ஊழியர்கள் பணி நிரந்தரம் கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:23 AM
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மேட்டூர்: தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி, பகிர்மான ஒப்பந்த தொழிலாளர் கூட்டமைப்பு சார்பில், மேட்டூர் ஸ்டேட் வங்கி முன் நேற்று காலை ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
அதில் மின் கழகத்தில் பணி நிரந்தரம் செய்யக்கோரி, மேட்டூர் மின் பகிர்மான வட்டத்தில் பணிபுரியும் ஒப்பந்த நிறுவன ஊழி-யர்கள் கோஷம் எழுப்பினர். மேலும், த.வெ.க., அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தினர்.அதேபோல் மேட்டூர் அனல்மின் நிலைய ஒப்பந்த நிறுவ-னத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள், குடும்பத்தினருடன், அதன் நுழைவாயில் முன் நேற்று காலை, பணி நிரந்தரம் செய்யக்கோரி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.