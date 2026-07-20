/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ காரில் சேலம் வந்த அமைச்சர் ஆனந்த்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:25 AM
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ஓமலுார்: சேலத்தில் பல்வேறு கட்சியில் இருந்து விலகியவர்கள், த.வெ.க.,வில் இணையும் விழா, சீலநாயக்கன்பட்டி அருகே நேற்று நடந்தது.
முன்னதாக, அதில் பங்கேற்க, த.வெ.க., பொதுச்செயலர், ஊரக வளர்ச்சி, நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த், சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் சேலம் வரவிருந்தார். அவரை வர-வேற்க, விமான நிலையும் எதிரே பேனர் வைக்கப்பட்டு, சேலம் வரை நெடுஞ்சாலையில் கட்சி கொடிகள் நடப்பட்டன.ஆனால் உரிய நேரத்தில் சென்னை விமான நிலையத்துக்கு செல்ல முடியாததால், மதியம், 3:20 மணிக்கு, சேலம் வந்த விமா-னத்தில் அவர் வரவில்லை. பின் கார் மூலம் அவர் சேலம் வந்தார்.