'சூழ்ச்சி, துரோகம் நிறைந்தது இ.பி.எஸ்., அரசியல் பயணம்'
'சூழ்ச்சி, துரோகம் நிறைந்தது இ.பி.எஸ்., அரசியல் பயணம்'
ADDED : ஜூலை 20, 2026 02:52 AM
சேலம்: அ.ம.மு.க., பொருளாளராக இருந்த செல்வம், கன்னங்குறிச்சி டவுன் பஞ்சாயத்து முன்னாள் தலைவர் குபேந்திரன் உள்பட, மாற்றுக்கட்சிகளை சேர்ந்த, 10,000க்கும் மேற்பட்டோர், த.வெ.க.,வில் இணையும் விழா, சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டியில் நேற்று நடந்தது. இவர்களுக்கு கட்சி பொதுச்செயலரான நீர்வளத்-துறை அமைச்சர் ஆனந்த், உறுப்பினர் அடையாள அட்டை வழங்-கினார்.
நிகழ்வில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்-திபன் பேசுகையில், 'சிலர் சேலம் தங்கள் கட்சியின் எஃகு கோட்டை என சொல்லி வந்தனர். அதில் ஓட்டை விழுந்துள்ளது. இனி எத்தனை தேர்தல் வந்தாலும் சேலம், த.வெ.க.,வின் எஃகு கோட்டையாக மாறும்,'' என்றார்.சுகாதாரத்துறை அமைச் சர் அருண்ராஜ் பேசுகையில், ''தமிழ-கத்தில், 60 ஆண்டாக நிலவிய லஞ்சம், ஊழலுக்கு எதிராக, இத்-தேர்தலில் மக்கள் மாற்றம் வேண்டும் என, த.வெ.க.,வுக்கு ஆத-ரவு அளித்துள்ளனர். சேலத்தை சேர்ந்த முன்னாள் முதல்வர் இ.பி.எஸ்., அவரது சொந்த தொகுதியிலேயே சூழ்ச்சி செய்-துதான் வெற்றி பெற்றார். ஆனால் தமிழகத்தில் அதிக ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றவர் என மார்தட்டிக்கொள்கிறார். சூழ்ச்சியும், துரோகமும் நிறைந்தது தான், இ.பி.எஸ்.,சின் அர-சியல் பயணம். மக்கள் நமக்கு பதவிகளை மட்டும் வழங்க-வில்லை. கண்ணியமிக்க பொறுப்பையும் வழங்கியுள்ளனர். சேலம் இரும்பில் கூட கீறல் விழும். த.வெ.க.,வில் கீறல் விழாது,'' என்றார்.
நிகழ்வில் வணிக வரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் லட்சுமணன், பழனி-வேலு, சிவக்குமார் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.