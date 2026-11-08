சிங்கிபுரம் ராம்கோ சிமென்ட் சார்பில் அங்கன்வாடிக்கு உபகரணம் வழங்கல்
சிங்கிபுரம் ராம்கோ சிமென்ட் சார்பில் அங்கன்வாடிக்கு உபகரணம் வழங்கல்
ADDED : நவ 07, 2026 03:27 AM
வாழப்பாடி; வாழப்பாடி அருகே சிங்கிபுரத்தில் இயங்கும் ராம்கோ சிமென்ட் நிறுவனம், பெருநிறுவன சமூக பங்களிப்பு திட்டத்தில், பல்வேறு மக்கள் பயன்பாட்டு திட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன்படி சிங்கி புரம் குட்டிமணி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளிக்கு, 90,000 ரூபாய் செலவில், குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம், கை கழுவும் தொட்டிகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்நிலையில் வாழப்பாடி ஒன்றிய அலுவலகத்தில், பி.டி.ஓ., கார்த்திகேயன் தலைமையில் நடந்த விழாவில், முனைவர் பெரியார் மன்னன் வரவேற்றார். அதிலும் ராம்கோ நிறுவன மூத்த துணை பொது மேலாளர் சதீஷ்குமார், அங்கன்வாடிகளுக்கு பயன்படுத்த, 30,000 ரூபாய் செலவில், 15 எடைபார்ப்பு நவீன இயந்திரங்களை, வட்டார குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் லாவண்யா, ஒருங்கிணைப்பாளர் கீர்த்திகாதேவியிடம் வழங்கினார்.ராம்கோ நிறுவன பணியாளர்கள் முனியசாமி, சதானந்த், குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட மேற்பார்வையாளர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.