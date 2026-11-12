6 ஆண்டுக்கு பின் பண்ணவாடிக்கு வலசை வந்த ஐரோப்பிய வல்லுாறு
6 ஆண்டுக்கு பின் பண்ணவாடிக்கு வலசை வந்த ஐரோப்பிய வல்லுாறு
UPDATED : நவ 12, 2026 02:17 AM
ADDED : நவ 12, 2026 01:33 AM
மேட்டூர்: ஐரோப்பிய வல்லுாறு, 6 ஆண்டுக்கு பின், பண்ண
வாடிக்கு வலசை வந்தது, பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சிறகு, இயற்கை வரலாற்று கழக நிர்வாகிகள் செந்தில்குமார், ஷாஜான், விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் கூறியதாவது: ஆசிய, ஐரோப்பிய வல்லுாறு, ஐரோப்பா, மத்திய ஆசியாவை தாயகமாக கொண்டது. அப்பகுதியில் கடுங்குளிர் நிலவும்போது இந்தியா உள்ளிட்ட மித வெப்ப மண்டல நாடுகளுக்கு ஐரோப்பிய வல்லுாறு வலசை வரும்.
ஆண் பறவை சாம்பல் கலந்த நீல நிறத்திலும், மார்பு பகுதியில் செம்பழுப்பு கோடுகளையும் கொண்டு காணப்படும். பெண் பறவை, ஆண் பறவையை விட பெரிதாக இருக்கும். ஐரேப்பிய வல்லுாறுகள், தொலைவில் உள்ள சிறு பறவைகளை துல்லியமாக கண்டறிந்து துரத்தி வேட்டையாடி உண்ணும், கொன்றுண்ணி பறவை. இவை, மரங்கள், புதர்களில் மறைந்திருந்து, திடீரென பாய்ந்து, இரையை பிடிக்கும் திறன் கொண்டது.
ஏப்ரல் முதல் ஆகஸ்ட் வரை ஐரோப்பிய வல்லுாறு இனப்பெருக்க காலம். ஐரோப்பா, ரஷ்யா, சீனா, கொரியா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட நாடுகளில் ஐரோப்பியா வல்லுாறு இனப்பெருக்கம் செய்யும். இந்த பறவை இருமுறை மட்டும் சேலம் மாவட்டத்துக்கு வந்துள்ளதாக பதிவாகியுள்ளது. அதிலும், 6 ஆண்டுக்கு பின், கடந்த, 8ல் பண்ணவாடிக்கு வலசை வந்துள்ளது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பனங்காடை, செங்கால்நாரை, பூனைபருந்து உள்ளிட்ட வெளிநாட்டு பறவைகளும், வலசை வந்துள்ளன.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.