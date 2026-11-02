பண்ணவாடிக்கு வலசை வந்த ஐரோப்பிய மென்னலகு கடற்காகம்
பண்ணவாடிக்கு வலசை வந்த ஐரோப்பிய மென்னலகு கடற்காகம்
UPDATED : நவ 02, 2026 03:02 AM
ADDED : நவ 02, 2026 02:09 AM
மேட்டூர்: ஐரோப்பிய மென்னலகு கடற்
காகங்கள், பண்ணவாடி பரிசல் துறைக்கு வலசை வந்துள்ளது.
இதுகுறித்து சிறகுகள், இயற்கை வரலாற்று ஆராய்ச்சி கழக நிர்வாகிகள் செந்தில்குமார், ஷாஜான், விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் கூறியதாவது: ஐரோப்பிய நாடுகளில் நிலவும் பனியால், அங்கு வசிக்கும் பறவைகள் வலசையாக வெப்ப மண்டல நாடுகளுக்கு செல்லும். அப்படி பெரும்பாலான பறவைகள், மேட்டூர் அணை பண்ணவாடி பரிசல்துறைக்கு வலசை வந்துள்ளன.
இதில் ஐரோப்பிய மென்னலகு கடற்காகங்கள் முகாமிட்டுள்ளது, நேற்று முன்தினம் கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. இந்த கடற்காகங்கள் நீர்பரப்பில் இருந்து தண்ணீரில் மீன்களை காணும்போது, நீருக்குள் பாய்ந்து அதை பிடித்து உட்கொள்ளும். பறவைகள் விரும்பி வலசை வரும் ஆரோக்ய உயிர்சூழல் நிலவும் பண்ணவாடி பரிசல்துறையை அரசு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.