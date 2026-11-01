கிரவுன் மெட்ரிக் பள்ளி மாணவர்கள் முன்னின்று நடத்திய கண்காட்சி-
கிரவுன் மெட்ரிக் பள்ளி மாணவர்கள் முன்னின்று நடத்திய கண்காட்சி-
ADDED : அக் 31, 2026 06:04 AM
சேலம்:சேலம்
மாவட்டம் மின்னாம்பள்ளி கிரவுன் மெட்ரிக்குலேஷன் மேல்
நிலைப்பள்ளியில், மாணவர்கள் முன்னின்று நடத்திய, 'ஸ்டூடன்ட் லெட்
கான்பரன்ஸ்' நிகழ்ச்சி நடந்தது. பள்ளி தலைவர் நரசிம்மன் தொடங்கி
வைத்தார்.
அனைத்து வகுப்பு மாணவர்களும், பல்வேறு பாடங்கள் சார்ந்த
படைப்புகள், செயல் திட்டங்கள், கற்றல் திறன்களை, பெற்றோர்
முன்னிலையில் காட்சிப்படுத்தினர். தொடர்ந்து படைப்பாற்றல்,
பாடப்பொருள் குறித்த புரிதல், விளக்க திறனை வெளிப்படுத்தினர்.
மாணவர்களே, படைப்புகள் குறித்து, பெற்றோருக்கு விளக்கினர்.
பெற்றோரும், மகன், மகள்களின் கற்றல் அனுபவங்கள், திறமைகளை கண்டு
மகிழ்ந்தனர்.
மாணவர்களின் தன்னம்பிக்கை, சுய சிந்தனை,
படைப்பாற்றல், தொடர்புத்திறன், செயல்முறை கற்றலை மேம்படுத்தும்
நோக்கில், இந்நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாக, பள்ளி சார்பில்
தெரிவிக்கப்பட்டது.