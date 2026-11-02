கூடுதலாக ரூ.10 வசூல்: டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் ‘சஸ்பெண்ட்’
கூடுதலாக ரூ.10 வசூல்: டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் ‘சஸ்பெண்ட்’
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 11:46 PM
சேலம்: சேலம், பால் மார்க்கெட் பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையில், நேற்று முன்தினம் மதியம், மது விற்பனை நடந்தது. அப்போது பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக, 10 ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டதாக சிலர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அதற்கு ஊழியர்கள், ‘கூடுதல் பணம் வழங்கினால் மட்டுமே பாட்டில் வழங்கப்படும்; இல்லையெனில் வேறு கடைக்கு செல்லலாம்’ என கூறிவிட்டனர். இதனால் மதுப்பிரியர்கள் கூடி, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையறிந்து, டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் பேச்சு நடத்தி, பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக பணம் வசூலிக்கப்படாது என உறுதி அளித்தனர். இதையடுத்து மதுப்பிரியர்கள், போராட்டத்தை கைவிட்டனர்.
அதிகாரிகள் விசாரணையில் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டது உறுதியானது. இதையடுத்து, கடை விற்பனையாளர்கள் செந்தில், பச்சபெருமாள், மேற்பார்வையாளர் கோவிந்தனை ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்து, மேலாளர் சவுந்தரபாண்டி யன் உத்தரவிட்டார்.