/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/கிணறு வெட்டும் பணி தவறி விழுந்தவர் பலி
ADDED : நவ 06, 2026 01:36 AM
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ஏற்காடு: ஏற்காடு, கொம்மக்காடில் உள்ள தனியார் இடத்தில், சில நாட்களாக கிணறு வெட்டும் பணி நடந்தது.
நேற்று காலை, போட்டுக்காடு பகுதியை சேர்ந்த, தொழிலாளி ராஜா, 45, உள்பட, 5 பேர் பணியில் ஈடுபட சென்றனர். முதலில் கயிறு மூலம், 2 பேர் கிணற்றில் இறங்கினார். பின் ராஜா இறங்கியபோது தவறி கிணற்றில் விழுந்தார். இதில் பின் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. சக தொழிலாளர்கள், அவரை மேலே கொண்டுவந்தனர். ஆனால் அதிக ரத்தம் வெளியேறி அங்கேயே உயிரிழந்தார். ஏற்காடு போலீசார், உடலை கைப்பற்றி விசாரிக்கின்ற்றனர்.