சேலத்தில் 2 நாட்களில் பவுனுக்கு ரூ.2,040 சரிவு

UPDATED : அக் 22, 2026 09:23 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:37 PM
சேலம்: சர்வதேச மார்க்கெட் நிலவரப்படி, தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கமாக காணப்படும். தற்போது அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு உயர்ந்து வருவது, அந்நாட்டு வங்கிகளில் வட்டி விகிதங்களில் செய்த மாற்றம், சர்வதேச நாடுகள் மற்றும் வர்த்தகர்கள், தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதை சற்று நிறுத்தி வைத்தது உள்ளிட்ட காரணங்களால், சில நாட்களாக தங்கம் விலை சரிந்து வருகிறது.
சேலத்தில் கடந்த, 20ல் கிராம் தங்கம், 13,490 ரூபாய்; பவுன், 1,07,920 ரூபாய்க்கு விற்றது. நேற்று முன்தினம் கிராமுக்கு, 100, பவுனுக்கு, 800 ரூபாய் சரிந்தது. அதன்படி கிராம், 13,390 ரூபாய், பவுன், 1,07,120 ரூபாய்க்கு விற்றது.
தொடர்ந்து, நேற்று கிராமுக்கு, 155 ரூபாய், பவுனுக்கு 1,240 ரூபாய் சரிந்தது. அதன்படி கிராம், 13,235 ரூபாய், பவுன், 1,05,880 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. இரு நாட்களில் கிராமுக்கு, 255 ரூபாய், பவுனுக்கு, 2,040 ரூபாய் சரிந்துள்ளது.
அதேபோல் நேற்று முன்தினம் வெள்ளி கிராம், 230 ரூபாய், ஒரு கிலோ, 2.30 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்றது. நேற்று கிராமுக்கு, 5 ரூபாய், கிலோவுக்கு, 5,000 ரூபாய் குறைந்தது. அதன்படி கிராம், 225 ரூபாய், கிலோ, 2.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கும் நிலையில், தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்து வருவதால், அதன் மீது பெண்களின் பார்வை திரும்பியுள்ளது.