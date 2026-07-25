இல்லாத குடிநீர் இணைப்புக்கு நோட்டீஸ் குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயி குமுறல்
இல்லாத குடிநீர் இணைப்புக்கு நோட்டீஸ் குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயி குமுறல்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:21 AM
சேலம்; சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம், நேற்று நடந்தது. கலெக்டர் இளம் பகவத் தலைமை வகித்தார். அதில் விவ-சாயிகள் பேசியதாவது:
சிவக்குமார்: காடையாம்பட்டியில் பொம்மியம்-பட்டி ஏரி, காளசின்னா ஏரி, 3 நீர்தேக்க குட்டைகள் பல ஆண்டாக வறண்டுள்ளன. இதுகுறித்து ஆராய தாசில்தார் தலைமையில் குழு பெயர-ளவில் செயல்படுவதால் நடவடிக்கை இல்லை. இதனால், 1,000 ஏக்கர் ஏரி பாசனம் பாதிக்கப்பட்டு குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. கால்நடை தீவ-னத்துக்கும் பஞ்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.
செந்தில்: தாதம்பட்டி ஏரியில் இருந்து கால்வாய் வழியே வெளியேறும் நீர், வீணாக திருமணிமுத்-தாற்றில் கலக்கிறது. அதை தடுத்து சேமிக்க, கால்வாயில் ெஷட்டர் அமைக்க, 10 ஆண்டாக வலியுறுத்தியும் மாநகராட்சி கண்டுகொள்ள வில்லை. 'சூப்பர் எல்நினோ' பாதிப்பால் தென் மேற்கு பருவ மழை பெய்யாததால், சேலத்தை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும். தங்கவேல்: சந்திரபிள்ளை வலசு ஊராட்சி நடுப்-பட்டி ஓடை புறம்போக்கு ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் நடவடிக்கை இல்லை. இந்த விவகாரத்தில் வாழப்பாடி தாசில்தார், பி.டி.ஓ., மாறி மாறி அலைக்கழிக்-கின்றனர்.
சரவணன்: பெரியேரி ஊராட்சி பெரிய ஏரியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நீதிமன்றம் உத்-தரவிட்டும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டுகின்றனர். அதேபோல் இதர, 6 நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு குறித்து நீதிமன்ற அவம-திப்பு தொடர்ந்தும், வருவாய்த்துறையினர் கண்-டுகொள்ளாமல் உள்ளனர்.
சத்யராஜ்: தேவண்ணக்கவுண்டனுாரில், 50க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகளில் குடிநீர் இணைப்பே இல்லை. ஆனால் ஜல்ஜீவன் திட்டத்தில் இணைப்பு பெற்றதாக கூறி, 2 ஆண்டுக்கு குடிநீர் கட்டணம் செலுத்த நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்-ளது. எட்டிக்குட்டை நீர் தேக்கத்தில், சங்ககிரி நக-ராட்சி கொட்டி வந்த குப்பையை அகற்றி, நீர்-தேக்கி வைக்க நடவடிக்கை தேவை.