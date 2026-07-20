/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ நாயால் விபத்து விவசாயி பலி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:29 AM
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வாழப்பாடி: வாழப்பாடி, வேப்பிலைப்பட்டி சோப்பாங்காட்டை சேர்ந்த, விவசாயி கருப்பண்ணன், 64. நேற்று முன்தினம் மாலை, 4:45 மணிக்கு, வெள்ளா ளகுண்டத்தில் இருந்து மங்களபுரம் நோக்கி, 'பேஷன் ப்ரோ' பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
காட்டுவேப்-பிலைப்பட்டி அருகே சென்றபோது, நாய் குறுக்கே வர, நிலைதடு-மாறி சாலையோர மின்கம்பத்தில் பைக் மோதியது. இதில் படுகா-யமடைந்த கருப்பண்ணனை, மக்கள் மீட்டு சேலம் அரசு மருத்து-வமனைக்கு அனுப்பினர். ஆனால் வழியில் உயிரிழந்தார். அவரது மகன் தேசிங்குராஜா புகார்படி வாழப்பாடி போலீசார் விசாரிக்கின்-றனர்.