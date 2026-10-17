/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/கன மழையின் போது இடி தாக்கி விவசாயி பலி
UPDATED : அக் 16, 2026 10:48 PM
ADDED : அக் 16, 2026 10:46 PM
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ஓமலுார்: சேலம் மாவட்டம் காடையாம்பட்டி, கொங்குபட்டி, அம்பேத்கர் நகரை சேர்ந்தவர் சரவணன், 48. விவசாய கூலித்தொழிலாளியான இவருக்கு மனைவி செந்தாமரை, 46, இரு மகன், ஒரு மகள் உள்ளனர்.
சரவணன் நேற்று மாலை, 5:00 மணிக்கு, வேலை விஷயமாக டேனிஷ்பேட்டை வந்தார். அப்போது கனமழை பெய்ததால், அங்குள்ள மரத்தடி பஸ் ஸ்டாப் அருகே, பஸ்சுக்கு காத்திருந்தார். திடீரென இடி தாக்கியதில், அவர் சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தார். காடையாம்பட்டி வருவாய்த்துறை ஆய்வாளர் திருமால், அங்கு வந்து பார்வையிட்டார். தீவட்டிப்பட்டி போலீசார் உடலை கைப்பற்றி விசாரிக்கின்றனர்.