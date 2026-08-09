/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/காட்டுப்பன்றி கடித்து விவசாயி படுகாயம்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 01:55 AM
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ஓமலுார்: காட்டுப்பன்றி கடித்ததில், விவசாயி படுகாயமடைந்தார்.
காடையாம்பட்டி தாலுகா உம்பிளிக்கம்பட்டியை சேர்ந்தவர் தங்-கராசு, 45, விவசாயி. இவர் நேற்று காலை, 11:00 மணியளவில் வனப்பகுதியை ஒட்டிய பகுதியில், ஆடு மேய்க்க சென்றுள்ளார். அப்போது காட்டுபன்றி ஒன்று, அவரை துரத்தி கடித்தது. இதில் தங்கராசுக்கு இடது கால் தொடை பகுதியில் பலத்த காயம் ஏற்பட்-டது. அவரை மீட்ட உறவினர்கள் சேலம் அரசு மருத்துவம-னையில் அனுமதித்துள்ளனர்.இது குறித்து டேனிஷ்பேட்டை வனத்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.