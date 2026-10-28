நில அளவையரை கண்டித்து மகனுடன் விவசாயி தர்ணா

ADDED : அக் 28, 2026 05:39 AM
ஆத்துார்: கெங்கவல்லி அருகே, செந்தாரப்பட்டியை சேர்ந்தவர் துரையரசன், 52. இவரது மகன் பொன்னர், 26. இவர்கள் கடந்த ஜூலை, 9ல், கெங்கவல்லி தாலுகா அலுவலகத்தில், நிலத்தை அளவீடு செய்து, தனி பட்டா வழங்க வேண்டும் என, மனு அளித்தனர்.
அந்த மனு மீது விசாரணை செய்து, அளவீடு செய்யும்படி, தாசில்தார் உத்தரவிட்டுள்ளார்.ஆனால், தாலுகா நில அளவையர் விக்னேஷ், நிலத்தை அளவீடு செய்யாமல் அலைகழிப்பு செய்வதாக, துரையரசன், அவரது மகன் பொன்னர் ஆகியோர் நேற்று காலை, 11:00 மணியளவில், கெங்கவல்லி தாலுகா அலுவலக வளாகத்தில் அமர்ந்து, பதாகையை கையில் ஏந்தியபடி
தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கெங்கவல்லி போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். 'நிலத்தை அளவீடு செய்வதற்கு, தாசில்தாரிடம் பேசியுள்ளோம். அவர், நிலத்தை அளவீடு செய்ய உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்' என, போலீசார் கூறினர். அதன்பின் இருவரும் கலைந்து சென்றனர்.