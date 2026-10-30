வறட்சியிலும் குதிரைவாலியில் லாபம் விவசாயிகள் பயன்பெற அறிவுறுத்தல்
வறட்சியிலும் குதிரைவாலியில் லாபம் விவசாயிகள் பயன்பெற அறிவுறுத்தல்
ADDED : அக் 30, 2026 01:13 AM
பனமரத்துப்பட்டி: வறட்சியிலும் குதிரைவாலி சாகுபடி செய்து விவசாயிகள் பயன் பெற அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பனமரத்துப்பட்டி வேளாண் உதவி இயக்குனர் சாகுல்அமீத் அறிக்கை: வறட்சியிலும் குதிரைவாலி சாகுபடி செய்து விவசாயிகள் அதிக லாபம் ஈட்டலாம். குறைந்த நீரில் அதிக மகசூல் தரும் ஒரு அதிசய பயிராக குதிரைவாலி உள்ளது. தீவிர வறட்சி, பலத்த காற்று அடித்தாலும் சாயாமல் நின்று, ஏக்கருக்கு, 600 கிலோவுக்கு அதிக மகசூல் தந்து விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும். ஏக்கருக்கு, 3 முதல், 4 கிலோ விதை போதும்.கோடையில் இரு முறை ஆழ உழவு செய்து, 12.5 டன் தொழு உரம் இட வேண்டும். ஒரு மழை பெய்ததும், ஈரம் குறையும்முன் விதைத்து விடவேண்டும். மானாவாரியாக இருந்தால் செப்டம்பர் முதல் அக்டோபரிலும், நீர்பாசன வசதி இருந்தால், பிப்ரவரி, மார்ச் மாதங்களிலும் சாகுபடி செய்யலாம்.
குதிரைவாலி பயிர்களுக்கு நோய் தாக்குதல் இயற்கையாகவே மிகக்குறைவு. தேவைப்பட்டால் பஞ்சகாவ்யா வேப்ப எண்ணெய் அல்லது சூடோமோனாஸ் தெளித்தால் போதும். ரசாயன பூச்சிக்கொல்லி தேவையில்லை. 75 முதல், 90 நாட்களில் அறுவடை செய்யலாம். இரும்பு, கால்சியம் சத்து அதிகம் உள்ளதால், நல்ல விலைக்கு விற்கலாம்.
தமிழக குறுதானிய இயக்கம் சார்பில், 40 விவசாயிகளுக்கு, 'குதிரைவாலி மினி கிட்' இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. ஒரு ஏக்கருக்கு, 1,250 ரூபாய் மதிப்பில் குதிரைவாலி விதைகள், மானியத்தில், 50 விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும். விதைகள் தேவைப்படும் விவசாயிகள் பனமரத்துப்பட்டி வேளாண் உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தில் பெற்று பயன் பெறலாம்.