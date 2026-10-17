பத்திரப்பதிவு துறையில் கொள்ளை கூட்டத்தில் விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு
பத்திரப்பதிவு துறையில் கொள்ளை கூட்டத்தில் விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு
ADDED : அக் 17, 2026 04:06 AM
சேலம்: சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நேற்று நடந்தது. அதில் விவசாயிகள் பேசியதாவது:
ஊனத்துார் பெரியண்ணன்: விவசாயிகள் வழங்கும் மனுக்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை. படித்துக்கூட பார்க்காமல், பதில் மனு அளிக்கின்றனர். மனுவுக்கும், அதிகாரிகள் அளிக்கும் பதிலும் வெவ்வேறாக உள்ளது. எங்கள் பகுதியில் டெங்கு பரவல் அதிகரித்துள்ளது. 4 மாதங் களாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
கல்வராயன்மலை பொன்னு சாமி: வன உரிமை சட்டம் கேட்டு, மலைவாழ் மக்கள், 3,000 மனுக்கள் வழங்கியும் நடவடிக்கை இல்லை. ஏகலைவா பள்ளியில், 400 குழந்தைகள் படிக்கின்றனர். அதில், 40 குழந்தைகள் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.பெத்தநாயக்கன்பாளையம் கிருஷ்ணமூர்த்தி: மலைகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு வன உரிமை சான்றிதழ், பல ஆண்டாக கேட்கிறோம். வனத்துறையினர் வழங்கவில்லை. பல்வேறு விவசாய நிலங்களை, 'பிளாட்' போட்டு விற்பது அதிகரித்துள்ளதால், பத்திரப்பதிவு துறையில் கொள்ளை நடக்கிறது.
சங்ககிரி, அரசிராமணி நவநீதகிருஷ்ணன்: பால் கொள்முதல் செய்வதற்கு அரசு உதவித்தொகை மற்றும் விலை உயர்வு என, 8 ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் பால் லிட்டருக்கு ஒரு ரூபாய் பிடித்தம் செய்கின்றனர். அது எதற்கு என தெரியவில்லை.
அப்போது கலெக்டர் இளம்பகவத், 'இது புதிதாக உள்ளது. விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றார்.
அதேபோல் பல்வேறு பிரச்னைகள் குறித்தும் விவசாயிகள் கருத்து தெரிவித்தனர். அதற்கு, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பர் என, கலெக்டர் கூறினார்.
தொடர்ந்து அவர் பேசியதாவது: மாவட்டத்தில் ஆண்டு மழை அளவு, 1004.40 மி.மீ., நடப்பாண்டில் இதுவரை, 816.2 மி.மீ., பெய்திருக்க வேண்டும். ஆனால், 459.4 மி.மீ., தான் பெய்துள்ளது. நெல், சோளம், மக்காச்சோளம், ராகி, நிலக்கடலை உள்ளிட்ட உணவு தானியங்கள், எண்ணெய் வித்துகள் உள்ளிட்ட வேளாண் பயிர்கள், 77.457 ஹெக்டேரில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன.
கூட்டுறவு சங்கங்களில் யுரியா, 7,401 டன்; டி.ஏ.பி., 2,699 டன்; பொட்டாஷ், 2,563 டன்; காம்ப்ளக்ஸ், 12,490 டன்; எஸ்.எஸ்.பி., 996 டன் என, 26,149 டன் ரசாயன உரங்கள் இருப்பு உள்ளன. 162.04 டன் நெல் விதைகள், 132.714 டன் சிறுதானிய விதைகள், 61.48 டன் பயறு வகை விதை, 37.144 டன் எண்ணெய் வித்துகள் உள்ளன. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
டி.ஆர்.ஓ., ரவிக்குமார், வேளாண் இணை இயக்குனர் சீனிவாசன், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் கமலம்(வேளாண்மை), கூட்டுறவு சங்க இணைப்பதிவாளர் ராஜ்குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.