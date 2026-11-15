பகுதி தள்ளுபடிக்கு தகுதியான விவசாயிகள் வட்டியின்றி கடனை அடைக்க வாய்ப்பு
பகுதி தள்ளுபடிக்கு தகுதியான விவசாயிகள் வட்டியின்றி கடனை அடைக்க வாய்ப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 04:16 AM
சேலம்; தமிழக அரசின் பயிர் கடன் தள்ளுபடி திட்டம் குறித்து, கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறை, அரசாணை(நிலை) எண்: 89ன் படி விளக்கம் அளித்துள்ளது. தள்ளுபடிக்கு தகுதியான பயிர் கடன்களுக்கான காலவரையறை, 2025 மே முதல், 2026 பிப்ரவரி வரை என்பது, 2025 மே முதல், 2026 மார்ச் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதியான அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பாகுபாடின்றி, 75,000 ரூபாய் வரை பயிர் கடன் தள்ளுபடி; 2026 ஜூன், 19க்கு முன், கடன் முழுதும் செலுத்திய விவசாயிகளுக்கும் தள்ளுபடி; ஒரு குடும்பத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் பெற்ற பயிர் கடன்களில் அதிகபட்ச தள்ளுபடிக்கு தகுதி பெறும் ஒரு கடனுக்கான தள்ளுபடி என விரிவுபடுத்தி செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.கடந்த நவ., 6க்கு முன் தவணை தவறி, பகுதி தள்ளுபடி பெற்ற விவசாயிகள், வரும், 30க்குள் நிலுவையின்றி நேர் செய்ய, தள்ளுபடி தொகை, 75,000 ரூபாய் விடுவிக்கப்பட்டு, அக்கடன்களுக்குரிய வட்டியை அரசே செலுத்தும். கடந்த, 7 முதல், வரும், 30 வரை தவணை நாள் வரும் கடன்களுக்கு, பகுதி தள்ளுபடி பெற்ற விவசாயிகள், வரும், 30க்குள் நிலுவையின்றி நேர் செய்ய, தள்ளுபடி தொகை விடுவிக்கப்பட்டு, அக்கடன்களுக்குரிய வட்டியை அரசே செலுத்தும்.
வரும், 30க்கு பின் தவணை காலம் வரும் கடன்களை, உரிய தவணை நாளுக்குள் நிலுவையின்றி நேர் செய்யும் விவசாயிகளுக்கு, தள்ளுபடி தொகை விடுவிக்கப்பட்டு வட்டியின்றி கடன் கணக்கு நேர் செய்யப்படும். இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கடன்களை நேர் செய்ய, சேலம் கலெக்டர் இளம்பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.