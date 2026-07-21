உயர்மின்பாதை செல்ல விவசாயிகள் எதிர்ப்பு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:55 AM
சேலம்; தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க சேலம் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சுரேஷ் தலை-மையில் நிர்வாகிகள், நேற்று கலெக்டர் அலுவல-கத்தில் வழங்கிய மனு விபரம்:
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் அரியலுாரில் இருந்து, சேலம் மாவட்டம் வழியாக, திருப்பூர் மாவட்டம், காவுத்தம்பாளையம் வரை, 240 கி.மீ., துாரத்துக்கு, 765 கே.வி., திறன் கொண்ட உயர் மின்பாதை நிறுவப்படுகிறது. அவ்வாறு நிறுவினால்
கெங்கவல்லி, ஆத்துார், தலைவாசல் பகுதி-களில், 2,000 ஏக்கருக்கும் அதிகமான விளை நிலங்கள் பாதிக்கப்படும். முப்போகம் விளையக்-கூடிய நிலங்களில் சாகுபடி பெயரளவுக்கே நடக்கும். மின்காந்த அலைகளால் புற்றுநோய் உள்ளிட்ட பாதிப்புகளுடன், விலங்குகளின் வாழ்வும் தடைபடும்.
மாநில வளர்ச்சிக்கு மின்பரிமாற்ற திட்டங்கள் அவசியமான ஒன்று. அதனால், தரைவழி மின்-கேபிள் மூலம் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். சென்னையில், 430 கே.வி.,திறன் உயர்மின்பாதை, 110 கி.மீ.,துாரத்துக்கு சாலை-யோரமாக நிறுவப்பட்டுள்ளது போல, இத்திட்-டத்தை வடிவமைக்க வேண்டும். இல்லை-யெனில் குஜராத், கேரளாவில் கடலுக்கு அடியில் கேபிள் அமைக்கும் தொழில்நுட்பத்தை கையாள வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளனர்.