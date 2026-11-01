பனை மரங்கள் அழிப்பு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு

ADDED : அக் 31, 2026 06:03 AM
பனமரத்துப்பட்டி:மல்லுார்
டவுன் பஞ்சாயத்து கட்டுப்பாடில், பெரிய ஏரி உள்ளது. அதன் உபரிநீர்,
பெருமாள் கோவில், சேலம் - நாமக்கல் நெடுஞ்சாலை பாலம் வழியே
அத்திக்குட்டைக்கு செல்லும்.
அந்த மழைநீர் ஓடை இருபுறமும் ஏராளமான
மரங்கள் உள்ளன. அதில் இரு பனைமரங்கள் மற்றும் பல வகை மரங்கள், பொக்லைன்
மூலம் நேற்று முன்தினம் சாய்க்கப்பட்டன. இதற்கு எதிர்ப்பு
தெரிவித்து, டவுன் பஞ்சாயத்தில் விவசாயிகள் புகார் அளித்தனர்.
விவசாயிகள்
கூறுகையில், 'வருவாய்த்துறை உள்பட யாரிடமும் அனுமதி பெறாமல், ஓடை
நிலத்தில் இருந்த பனைமரங்களை வேரோடு சாய்த்துள்ளனர். பெரிய ஏரி -
அத்திக்குட்டை இடையே உள்ள மழைநீர் ஓடையை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும்' என்றனர்.
டவுன்
பஞ்சாயத்து தரப்பில் கேட்டபோது, 'டவுன் பஞ்சாயத்து சார்பில்
எதுவும் செய்யவில்லை. விவசாயிகள் புகார் மனு, மாவட்ட
நிர்வாகத்துக்கு அனுப்பப்படும்' என்றனர்.