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பயிர் கடன் செலுத்த 'நோட்டீஸ்' விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்

பயிர் கடன் செலுத்த 'நோட்டீஸ்' விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:31 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:31 AM

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இடைப்பாடி:கொங்கணாபுரம் அருகே கோரணம்பட்டி ஊராட்சி சடையம்பாளையம் வேளாண் கூட்டுறவு சங்கத்தில், பயிர் கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு, அந்த கடனை திரும்ப கட்டக்கோரி, நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் அந்த விவசாயிகள் சிலர், அந்த கூட்டுறவு சங்கம் முன் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். கூட்டுறவு சங்க செயலர் பச்சமுத்து பேச்சு நடத்தினார்.அப்போது அவர்கள் கூறியதாவது: முழு பயிர் கடன் தள்ளுபடி கேட்டு விவசாயிகள் போராடி வருகின்றனர். அதற்குள் கட்டணம் செலுத்த நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், திரும்ப செலுத்த முடியாத சூழலில் தான் உள்ளோம். ஆனால் பயிர் கடனை திரும்ப செலுத்திய பின் தமிழக அரசு தள்ளுபடி செய்ததற்கான தொகையை, வங்கி கணக்கில் செலுத்துவதாக தெரிவிப்பது வேதனை.இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

அதற்கு செயலர், 'தமிழக அரசு அறிவிப்பின்படி தான் செயல்பட முடியும்' என திட்டவட்டமாக கூற, அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.

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